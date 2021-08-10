Шойгу рассказал о поставленной за полгода в российскую армию военной технике
- РИА Новости
«Вооружённые силы получили свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них самолёты МиГ-35С, вертолёты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 «Аллигатор», девять боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка «Казань» и малый ракетный корабль «Грайворон», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что в плановом порядке в армию осуществляются поставки инженерной и автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения, боеприпасов и т. д.
Ранее Шойгу рассказал о строительстве объектов для нужд вооружённых сил.