Шойгу рассказал о строительстве объектов для нужд вооружённых сил

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что 3 тыс. зданий и сооружений планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году в интересах вооружённых сил страны.
Шойгу рассказал о строительстве объектов для нужд вооружённых сил
  • РИА Новости

«Что касается строительства объектов для нужд вооружённых сил: в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3 тыс. зданий и сооружений», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что в первой половине 2021 года построено свыше 1,6 тыс. объектов различного назначения.

Шойгу отметил, что запланированные мероприятия по строительству объектов выполняются в полном объёме.

Ранее Шойгу заявил, что не менее 43 тыс. военных находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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