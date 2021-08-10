Шойгу рассказал о строительстве объектов для нужд вооружённых сил
- РИА Новости
«Что касается строительства объектов для нужд вооружённых сил: в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3 тыс. зданий и сооружений», — приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что в первой половине 2021 года построено свыше 1,6 тыс. объектов различного назначения.
Шойгу отметил, что запланированные мероприятия по строительству объектов выполняются в полном объёме.
Ранее Шойгу заявил, что не менее 43 тыс. военных находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.