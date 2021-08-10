Вирусолог допустил подъём заболеваемости COVID-19 в России в сентябре

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Врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM» допустил, что в России в середине — конце сентября может начаться подъём заболеваемости коронавирусом в связи с завершением периода летних отпусков.
Вирусолог допустил подъём заболеваемости COVID-19 в России в сентябре
  • РИА Новости

По его мнению, на данный момент в стране наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом в крупных городах. 

Тимаков отметил, что летом в России в связи с отпусками происходит «перераспределение туристических потоков».

«Когда все вернутся к нам обратно, так как огромная прослойка населения сейчас сохраняется невакцинированной, которая потеряла иммунитет после первого заболевания... мы увидим в середине — конце сентября рост заболеваемости повторный», — сказал вирусолог.

Тимаков призвал «пока не обнадёживаться» в ситуации с коронавирусом.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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