Вирусолог допустил подъём заболеваемости COVID-19 в России в сентябре
- РИА Новости
По его мнению, на данный момент в стране наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом в крупных городах.
Тимаков отметил, что летом в России в связи с отпусками происходит «перераспределение туристических потоков».
«Когда все вернутся к нам обратно, так как огромная прослойка населения сейчас сохраняется невакцинированной, которая потеряла иммунитет после первого заболевания... мы увидим в середине — конце сентября рост заболеваемости повторный», — сказал вирусолог.
Тимаков призвал «пока не обнадёживаться» в ситуации с коронавирусом.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.