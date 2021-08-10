Из горящего цирка в Саратове эвакуировали животных

В Саратове загорелся купол цирка имени братьев Никитиных.

Об этом сообщает Life.ru.

По словам источника, к 13:30 мск спасатели эвакуировали из здания трёх попугаев, собаку и 12 львов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области, со своей стороны, рассказали, что вызов поступил в 12:53 мск, открытого огня нет, но идут работы по вскрытию конструкции купола.

«Эвакуация всех животных проведена, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Директор цирка Татьяна Гаранина в беседе с kp.ru заявила, что вместе с труппой находится на выезде в Балтайском районе.

Губернатор Валерий Радаев поручил зампреду Александру Соловьёву разобраться в причинах пожара и оказать помощь в скорейшем восстановлении пострадавшего здания. Ещё одно поручение — совместно с Государственной противопожарной службой оценить соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области в жилом доме произошёл пожар.