Во Владимирской области в жилом доме произошёл пожар
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- РИА Новости
«По прибытии установлено, что пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже, огонь начал переходить на кровлю. Площадь пожара сейчас составляет 1500 кв. м. Сформированы три звена газодымозащитной службы с целью тушения пожара и спасения людей. По информации на данный момент, на пожаре спасено 20 человек, из них пять детей. Имеется пострадавший», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошёл по адресу улица Социалистическая, д. 10.
1 августа сотрудники МЧС потушили пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.