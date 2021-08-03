Во Владимирской области в жилом доме произошёл пожар

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В городе Коврове (Владимирская область) в жилом доме произошёл пожар, огонь из квартиры на четвёртом этаже распространился на кровлю. Как сообщили в МЧС, удалось спасти 20 человек, пять из них — дети.
Во Владимирской области в жилом доме произошёл пожар
  • © Александр Кожохин
  • РИА Новости

«По прибытии установлено, что пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже, огонь начал переходить на кровлю. Площадь пожара сейчас составляет 1500 кв. м. Сформированы три звена газодымозащитной службы с целью тушения пожара и спасения людей. По информации на данный момент, на пожаре спасено 20 человек, из них пять детей. Имеется пострадавший», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл по адресу улица Социалистическая, д. 10.

1 августа сотрудники МЧС потушили пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.

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