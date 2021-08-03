Во Владимирской области в жилом доме произошёл пожар

В городе Коврове (Владимирская область) в жилом доме произошёл пожар, огонь из квартиры на четвёртом этаже распространился на кровлю. Как сообщили в МЧС, удалось спасти 20 человек, пять из них — дети.

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РИА Новости