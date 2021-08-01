Спасатели потушили пожар в общежитии в Нижнем Новгороде

Короткая ссылка
Сотрудники МЧС потушили пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области в разделе оперативной информации.

«Пожар ликвидирован 1 августа 2021 года в 00:48 мск на площади 1000 кв. м. Эвакуированы 65 человек... Спасены 25 человек... Пострадали семь человек», — говорится в заявлении ведомства.

Пожар был потушен силами 82 сотрудников МЧС с привлечением 25 единиц техники.

Ректор вуза Николай Карякин ранее рассказал о состоянии госпитализированных после пожара в общежитии.

Сообщение об инциденте поступило в 17:23 мск 31 июля. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить