Спасатели потушили пожар в общежитии в Нижнем Новгороде

Сотрудники МЧС потушили пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области в разделе оперативной информации.

«Пожар ликвидирован 1 августа 2021 года в 00:48 мск на площади 1000 кв. м. Эвакуированы 65 человек... Спасены 25 человек... Пострадали семь человек», — говорится в заявлении ведомства.

Пожар был потушен силами 82 сотрудников МЧС с привлечением 25 единиц техники.

Ректор вуза Николай Карякин ранее рассказал о состоянии госпитализированных после пожара в общежитии.

Сообщение об инциденте поступило в 17:23 мск 31 июля.