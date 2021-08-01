Спасатели потушили пожар в общежитии в Нижнем Новгороде
Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области в разделе оперативной информации.
«Пожар ликвидирован 1 августа 2021 года в 00:48 мск на площади 1000 кв. м. Эвакуированы 65 человек... Спасены 25 человек... Пострадали семь человек», — говорится в заявлении ведомства.
Пожар был потушен силами 82 сотрудников МЧС с привлечением 25 единиц техники.
Ректор вуза Николай Карякин ранее рассказал о состоянии госпитализированных после пожара в общежитии.
Сообщение об инциденте поступило в 17:23 мск 31 июля.