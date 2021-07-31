Пожар в общежитии в Нижнем Новгороде локализовали

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Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде локализовали на площади 1 тыс. кв. м.
Пожар в общежитии в Нижнем Новгороде локализовали
  • © Александр Кожохин
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 20:30 мск объявлена локализация открытого горения на площади 1 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 17:23 мск 31 июля. 

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