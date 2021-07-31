Пожар в общежитии в Нижнем Новгороде локализовали

Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде локализовали на площади 1 тыс. кв. м.

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РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. «В 20:30 мск объявлена локализация открытого горения на площади 1 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве. Сообщение о пожаре поступило в 17:23 мск 31 июля.