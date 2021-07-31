Пожар в общежитии в Нижнем Новгороде локализовали
Пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде локализовали на площади 1 тыс. кв. м.
- © Александр Кожохин
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«В 20:30 мск объявлена локализация открытого горения на площади 1 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве.
Сообщение о пожаре поступило в 17:23 мск 31 июля.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube