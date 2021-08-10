Шойгу рассказал об уровне доверия к российской армии в обществе
- РИА Новости
Об этом он сказал на панельной дискуссии на молодёжном форуме «Территория смыслов».
По его словам, согласно социологическим данным 10-12-летней давности, доверие к Вооружённым силам в России было 27-29%.
«Была уверенность, что наша армия в состоянии защитить страну, что на неё можно надеяться. Сегодня это от 79 до 86 процентов — это самый доверяемый институт в нашей стране», — цитирует ТАСС Шойгу.
Ранее Шойгу рассказал, сколько военной техники получили вооружённые силы страны за полгода.