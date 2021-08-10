В Якутии рассказали о спасении пострадавших от пожаров животных
- ©ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
Отмечается, что немало животных погибло из-за пожара в селе Бясь-Кюэль.
В спасении уцелевших животных принимали участие представители якутского волонтёрского движения «Помоги выжить».
Найденных животных перевозили в стационар, после лечения их вернут хозяевам.
Ранее стало известно, что Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров.