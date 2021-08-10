В Якутии рассказали о спасении пострадавших от пожаров животных

Волонтёры помогают обгоревшим и оставшимся без крова животным в Якутии, где уже второй месяц продолжаются пожары.

©ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Об этом сообщает телеканал «Москва 24». Отмечается, что немало животных погибло из-за пожара в селе Бясь-Кюэль. В спасении уцелевших животных принимали участие представители якутского волонтёрского движения «Помоги выжить». Найденных животных перевозили в стационар, после лечения их вернут хозяевам. Ранее стало известно, что Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров.