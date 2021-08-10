Суд отклонил иск Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову

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Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Суд отклонил иск Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову
  • РИА Новости

«Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального к Пескову и информагентству ТАСС о защите чести, достоинства и деловой репутации», — сказала представитель суда в беседе с ТАСС.

5 мая суд принял к производству иск Навального к Пескову.

Как сообщалось, предметом спора стали опубликованные в СМИ слова Пескова.

Речь идёт о фразах «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация» и «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

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