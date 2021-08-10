Контр-адмирал Заренков рассказал об атомной подлодке «Казань»

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Командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков в ходе единого дня приёмки военной продукции рассказал о российской многоцелевой атомной подлодке «Казань» проекта 885М «Ясень-М».
Контр-адмирал Заренков рассказал об атомной подлодке «Казань»
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«Особенностью проекта является наличие универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты «Оникс», гиперзвуковые ракеты «Циркон» или крылатые ракеты «Калибр», что обеспечивает возможность нанесения многочисленных ударов как по надводным, так и по наземным объектам противника», — цитирует ТАСС Заренкова.

Он также отметил, что корабль «отличается от предшественников большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики, улучшены условия обитаемости».

В мае в пресс-службе Минобороны России заявили, что атомная подлодка «Казань» принята в состав российского Военно-морского флота.

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