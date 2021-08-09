В Минздраве Северной Осетии рассказали о ЧП в больнице Владикавказа

В больнице Владикавказа, где произошёл прорыв кислородной трубы, в реанимации находился 71 человек, девять из них погибли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«Всего 71 человек [находился] в реанимации. Погибли девять человек, 62 остаются в тяжёлом состоянии», — заявили в ведомстве.

Врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев рассказал, что никаких работ, которые могли бы повредить кислородную трубу, не велось.

«Труба шла под землёй, никаких работ не велось», — сказал он.

В свою очередь, врио главы республики Сергей Меняйло рассказал журналистам, что «решён вопрос с Минобороны о доставке в случае необходимости кислорода из Моздока», отметив, что речь идёт о порядка 2 т.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проведёт проверку после ЧП в больнице в Северной Осетии.