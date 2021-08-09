В Нижегородской области назвали самые востребованные профессии

Названы самые востребованные профессии из банка вакансий Нижегородской области.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное управление по труду и занятости.

В частности, в список попали водитель автомобиля (4207 вакансий), кондуктор (1423 вакансии) и швея (1355 вакансий).

Кроме того, востребованными оказались продавцы, повара, электрогазосварщики, операторы конвейерной линии, медсёстры, маляры и контролёры.

«На протяжении всего полугодия наблюдается увеличение количества вакансий, заявленных работодателями в областной банк», — заявили в управлении.

В настоящее время количество вакансий составляет 64 тыс., что на 33,2% больше по сравнению с прошлым годом.

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