Психолог Якупова рассказала о влиянии пандемии на людей

Врач-психотерапевт, бизнес-психолог Яна Якупова рассказала о влиянии пандемии на людей.

«Карантин привёл к социальной изоляции: люди меньше стали общаться вживую, встречаться на работе, в компаниях, общение сместилось в онлайн. В результате человек общается не вживую, а видя красивую фотографию собеседника и читая текст. Возникает внутреннее напряжение, кажется, что уже всем хорошо, кроме тебя самого, что ты в своей жизни что-то явно упускаешь», — рассказала она в беседе с ФАН.

По её словам, человек упускает возможность жить своей жизнью и быть счастливым. Если погружаться в состоянии тревоги в соцсети, считает Якупова, можно ещё больше зафиксировать внимание на том, что и сколько успевают другие.

Эксперт отметила, что синдром упущенной выгоды негативно отражается на ментальном здоровье.

«Нужно написать список желаний, больших и маленьких, и сосредоточиться на них. Написать план действий, как их можно реализовать. Уменьшить проведение времени в социальных сетях», — рекомендует она.

Якупова добавила, что также нужно постоянно пробовать что-то новое, вести дневник успеха.

Ранее руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов в беседе с «Общественной службой новостей» заявил, что из-за пандемии многие изменили отношение к одиночеству, перестав считать его чем-то негативным.