В Ленинградской области задержали проникшего в детский сад мужчину

В Ленинградской области задержали мужчину, который незаконно проник на территорию частного детского сада во Всеволожском районе.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Около 17:00 мск сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя города Санкт-Петербурга», — цитирует сообщение Интерфакс.

Задержанного доставили в отдел полиции, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что неизвестный зашёл на территорию детского сада с ножом. После этого сотрудники детсада вызвали полицию, но мужчина убежал.

СК начал проверку.