В Ленинградской области задержали проникшего в детский сад мужчину
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Около 17:00 мск сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя города Санкт-Петербурга», — цитирует сообщение Интерфакс.
Задержанного доставили в отдел полиции, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что неизвестный зашёл на территорию детского сада с ножом. После этого сотрудники детсада вызвали полицию, но мужчина убежал.