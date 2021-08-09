В Ленинградской области задержали проникшего в детский сад мужчину

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В Ленинградской области задержали мужчину, который незаконно проник на территорию частного детского сада во Всеволожском районе.
В Ленинградской области задержали проникшего в детский сад мужчину
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону. 

«Около 17:00 мск сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя города Санкт-Петербурга», — цитирует сообщение Интерфакс.

Задержанного доставили в отдел полиции, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что неизвестный зашёл на территорию детского сада с ножом. После этого сотрудники детсада вызвали полицию, но мужчина убежал.

СК начал проверку.

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