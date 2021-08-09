Следователи начали проверку после инцидента в детсаду в Ленобласти

Во Всеволжском районе Ленинградской области начата доследственная проверка после того, как неизвестный мужчина проник на территорию детского сада с ножом.

Об этом сообщается на официальном сайте управления СК России по региону.

По предварительным данным, мужчина зашёл на территорию детского сада с ножом, воспитатели вызвали сотрудников полиции, но неизвестный убежал до их прибытия.

«По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка», — говорится в заявлении управления СКР по Ленобласти.

По данным местных властей, сотрудники детсада нажали тревожную кнопку и на место прибыла частная охранная компания. Никто не пострадал.