Следователи начали проверку после инцидента в детсаду в Ленобласти

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Во Всеволжском районе Ленинградской области начата доследственная проверка после того, как неизвестный мужчина проник на территорию детского сада с ножом.
Следователи начали проверку после инцидента в детсаду в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте управления СК России по региону.

По предварительным данным, мужчина зашёл на территорию детского сада с ножом, воспитатели вызвали сотрудников полиции, но неизвестный убежал до их прибытия.

«По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления СК России по Ленинградской области организована доследственная проверка», — говорится в заявлении управления СКР по Ленобласти.

По данным местных властей, сотрудники детсада нажали тревожную кнопку и на место прибыла частная охранная компания. Никто не пострадал.

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