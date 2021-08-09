В Общественном объединении пассажиров рассказали, как улучшить безопасность дорожного движения

Короткая ссылка
Председатель Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов рассказал, как можно улучшить безопасность дорожного движения.
В Общественном объединении пассажиров рассказали, как улучшить безопасность дорожного движения
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«В первую очередь хотелось бы отметить, что, конечно, если мы говорим про безопасность, то нужно заниматься скоростью движения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ряд европейских городов перешли к 30—40 км/ч и этого вполне достаточно, чтобы везде успевать.

«И конечно, ключевой момент здесь — это сокращение количества ДТП», — отметил эксперт.

Как считает Зотов, также стоит снижать нештрафуемый порог.

«Но его стоит всё-таки снижать сначала в больших городах. Сейчас нештрафуемый порог составляет 20 км/ч, а мы знаем, что практически во всех цивилизованных странах нештрафуемый порог — от 5 до 10 км/ч. И конечно же, это таким образом стимулирует людей соблюдать правила дорожного движения и приводит к снижению количества ДТП на дорогах», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что, по статистике ГИБДД, число ДТП с тяжкими последствиями сокращается.

«Это происходит и за счёт того, что появляются опять же видеокамеры, которые фиксируют нарушения. Это становится возможным благодаря освещению пешеходных переходов», — сказал он.

Зотов добавил, что для повышения безопасности нужны профилактика, обучение, повышенные требования к водителям, сдающим экзамены на получение прав.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить