В Общественном объединении пассажиров рассказали, как улучшить безопасность дорожного движения

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов рассказал, как можно улучшить безопасность дорожного движения.

«В первую очередь хотелось бы отметить, что, конечно, если мы говорим про безопасность, то нужно заниматься скоростью движения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ряд европейских городов перешли к 30—40 км/ч и этого вполне достаточно, чтобы везде успевать.

«И конечно, ключевой момент здесь — это сокращение количества ДТП», — отметил эксперт.

Как считает Зотов, также стоит снижать нештрафуемый порог.

«Но его стоит всё-таки снижать сначала в больших городах. Сейчас нештрафуемый порог составляет 20 км/ч, а мы знаем, что практически во всех цивилизованных странах нештрафуемый порог — от 5 до 10 км/ч. И конечно же, это таким образом стимулирует людей соблюдать правила дорожного движения и приводит к снижению количества ДТП на дорогах», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что, по статистике ГИБДД, число ДТП с тяжкими последствиями сокращается.

«Это происходит и за счёт того, что появляются опять же видеокамеры, которые фиксируют нарушения. Это становится возможным благодаря освещению пешеходных переходов», — сказал он.

Зотов добавил, что для повышения безопасности нужны профилактика, обучение, повышенные требования к водителям, сдающим экзамены на получение прав.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.