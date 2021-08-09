В Общественном объединении пассажиров рассказали, как улучшить безопасность дорожного движения
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«В первую очередь хотелось бы отметить, что, конечно, если мы говорим про безопасность, то нужно заниматься скоростью движения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, ряд европейских городов перешли к 30—40 км/ч и этого вполне достаточно, чтобы везде успевать.
«И конечно, ключевой момент здесь — это сокращение количества ДТП», — отметил эксперт.
Как считает Зотов, также стоит снижать нештрафуемый порог.
«Но его стоит всё-таки снижать сначала в больших городах. Сейчас нештрафуемый порог составляет 20 км/ч, а мы знаем, что практически во всех цивилизованных странах нештрафуемый порог — от 5 до 10 км/ч. И конечно же, это таким образом стимулирует людей соблюдать правила дорожного движения и приводит к снижению количества ДТП на дорогах», — пояснил он.
Эксперт также отметил, что, по статистике ГИБДД, число ДТП с тяжкими последствиями сокращается.
«Это происходит и за счёт того, что появляются опять же видеокамеры, которые фиксируют нарушения. Это становится возможным благодаря освещению пешеходных переходов», — сказал он.
Зотов добавил, что для повышения безопасности нужны профилактика, обучение, повышенные требования к водителям, сдающим экзамены на получение прав.
Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.