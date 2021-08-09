Прокуратура начала проверку из-за ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате
- РИА Новости
«Прокуратура Левобережного района города Липецка совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой и специалистами Ростехнадзора проводит проверку по факту возгорания на территории цеха Новолипецкого металлургического комбината в результате хлопка кислорода», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
На место выехали сотрудники прокуратуры для установления обстоятельств произошедшего. Также там дежурят экстренные службы, никто не пострадал.
Отмечается, что в случае наличия основания будут приняты меры реагирования.
Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината произошёл хлопок.