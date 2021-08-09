Прокуратура начала проверку из-за ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате

Короткая ссылка
Прокуратура Липецкой области сообщила о начале проверки по факту возгорания на территории цеха Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), произошедшего в результате хлопка кислорода.
Прокуратура начала проверку из-за ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате
  • РИА Новости

«Прокуратура Левобережного района города Липецка совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой и специалистами Ростехнадзора проводит проверку по факту возгорания на территории цеха Новолипецкого металлургического комбината в результате хлопка кислорода», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На место выехали сотрудники прокуратуры для установления обстоятельств произошедшего. Также там дежурят экстренные службы, никто не пострадал.

Отмечается, что в случае наличия основания будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината произошёл хлопок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить