На территории Новолипецкого металлургического комбината произошёл хлопок

Короткая ссылка
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) временно приостановил работу конвертерного цеха №2 после хлопка на территории кислородного цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
На территории Новолипецкого металлургического комбината произошёл хлопок
  • РИА Новости

«9 августа в 10:00 на территории кислородного цеха НЛМК произошёл хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Возгорание ликвидировано», — заявили в компании.

Отмечается, что пострадавших нет.

В настоящее время проводятся анализ причин инцидента и оценка влияния на производство.

Как пишет kp.ru со ссылкой на очевидцев, в результате инцидента есть обрушения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить