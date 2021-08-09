На территории Новолипецкого металлургического комбината произошёл хлопок

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) временно приостановил работу конвертерного цеха №2 после хлопка на территории кислородного цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«9 августа в 10:00 на территории кислородного цеха НЛМК произошёл хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Возгорание ликвидировано», — заявили в компании.

Отмечается, что пострадавших нет.

В настоящее время проводятся анализ причин инцидента и оценка влияния на производство.

Как пишет kp.ru со ссылкой на очевидцев, в результате инцидента есть обрушения.