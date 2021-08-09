На территории Новолипецкого металлургического комбината произошёл хлопок
- РИА Новости
«9 августа в 10:00 на территории кислородного цеха НЛМК произошёл хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли. Возгорание ликвидировано», — заявили в компании.
Отмечается, что пострадавших нет.
В настоящее время проводятся анализ причин инцидента и оценка влияния на производство.
Как пишет kp.ru со ссылкой на очевидцев, в результате инцидента есть обрушения.