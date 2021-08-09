В аналитическом центре «ДОМ.РФ» дали прогноз по развитию рынка ипотеки

Руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг дал прогноз по развитию рынка ипотеки.

«Все мы знаем сейчас, что Банк России перешёл к ужесточению денежно-кредитной политики. Недавно она была поднята на один процентный пункт. По моим прогнозам, такое повышение может продолжиться как минимум на 0,5 процентных пункта до конца года. Соответственно, ставки по ипотеке в рыночном сегменте могут составить порядка 9%», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, льготная ипотека по условиям, доступным для всех граждан, ипотека новостроек будет выдаваться по ставкам не выше 7%. Как отметил Гольдберг, по факту банки стараются привлечь скидками, поэтому ставки могут оказаться ещё ниже.

Эксперт напомнил и о программе семейной ипотеки, которая расширена с начала полугодия.

«Она расширена кардинальным образом. Если раньше такой кредит могла получить семья, которая родила второго ребёнка, то теперь это доступно уже при рождении первенца», — сказал он.

Таким образом, уточнил Гольдберг, аудитория программы расширена почти в два-три раза, ожидается существенный всплеск спроса.

«Поэтому я думаю, что ставки по льготной ипотеке (как по семейной, так и по льготной) будут существенно ниже рыночных ЦБ как минимум на 1—1,5 процентных пункта», — добавил он.

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