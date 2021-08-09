В аналитическом центре «ДОМ.РФ» прокомментировали программу льготной ипотеки

Руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что программа льготной ипотеки кардинальным образом простимулировала выполнение жилищного нацпроекта.

«Если вы помните, программа была развёрнута в 20-х числах апреля прошлого года, когда под действием пандемии COVID-19 было вообще непонятно, что будет с ипотекой. Люди сидели по домам, выдачи ипотеки упали, застройщики перестали практически выводить проекты на рынок. И с тех пор по 1 июля этого года у нас выдано почти 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если учитывать средства граждан, которые они добавляли к ипотечным ссудам в виде первого взноса, то в строительство привлечено более 2,6 трлн рублей.

Как добавил Гольдберг, на эти деньги построено около 28—30 млн кв. м жилья.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.