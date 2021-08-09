В центре занятости «Моя работа» дали советы по подготовке к отпуску

Карьерные эксперты из центра занятости «Моя работа» дали советы по подготовке к отпуску.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Готовьтесь к отпуску заранее. За неделю до отдыха постарайтесь решить все текущие задачи, сдать отчёты, разобраться с делами. Оставшиеся вопросы вернутся к вам после отпуска и создадут дополнительную нагрузку», — заявили специалисты.

По их словам, важно рассказать коллегам о том, сколько продлится отпуск и к кому можно обращаться в это время.

«Если уведомить всех не получается, поставьте статус в мессенджерах, сигнализирующий о том, что вы в отпуске, установите специальный автоответчик на электронной почте с информацией о том, когда вы вернётесь и к кому можно обратиться вместо вас», — уточнили эксперты.

Также желательно заранее составить список задач, которые нужно будет выполнить после возвращения на работу.

Ранее психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал рекомендации по отдыху во время отпуска.