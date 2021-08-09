В центре занятости «Моя работа» дали советы по подготовке к отпуску

Короткая ссылка
Карьерные эксперты из центра занятости «Моя работа» дали советы по подготовке к отпуску.
В центре занятости «Моя работа» дали советы по подготовке к отпуску
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Готовьтесь к отпуску заранее. За неделю до отдыха постарайтесь решить все текущие задачи, сдать отчёты, разобраться с делами. Оставшиеся вопросы вернутся к вам после отпуска и создадут дополнительную нагрузку», — заявили специалисты.

По их словам, важно рассказать коллегам о том, сколько продлится отпуск и к кому можно обращаться в это время.

«Если уведомить всех не получается, поставьте статус в мессенджерах, сигнализирующий о том, что вы в отпуске, установите специальный автоответчик на электронной почте с информацией о том, когда вы вернётесь и к кому можно обратиться вместо вас», — уточнили эксперты.

Также желательно заранее составить список задач, которые нужно будет выполнить после возвращения на работу.

Ранее психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал рекомендации по отдыху во время отпуска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить