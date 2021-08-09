Замминистра строительства рассказал о планах по улучшению жилищных условий граждан

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Заместитель министра строительства и коммунального хозяйства России Александр Ломакин рассказал о планах по строительству и улучшению жилищных условий в стране.
Замминистра строительства рассказал о планах по улучшению жилищных условий граждан
  • АГН «Москва»

«Да, действительно, есть у нас такая большая сверхзадача — построить 1 млрд кв. м жилья до 2030 года», — заявил Ломакин в беседе с радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что речь идёт «не просто о квадратных метрах, о каких-то цифрах, а о создании именно комфортного жилья, комфортной городской среды».

Ломакин также отметил, что, кроме строительства многоквартирного жилья, ведутся работы и по строительству индивидуального жилья.

Как уточняется, в первом полугодии 2021 года более 20 млн кв. м индивидуальных домов введены в эксплуатацию.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что годовой план по вводу жилой недвижимости в Москве выполнен на 87%.

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