Москва выполнила годовой план по вводу жилья на 87%
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Мы отмечаем беспрецедентный рост объёмов ввода недвижимости, уже значительно опережаем выполнение годового плана. Так, с начала года введено 3,4 млн кв. м жилья, что составляет 87% от плана», — уточнил он.
За семь месяцев в столице ввели 7 млн кв. м разной недвижимости, что составляет 82% от годового плана.
В частности, 1,9 млн кв. м недвижимости сдано на территориях бывших промзон, из них 750 тыс. приходится на жильё, передаёт интернет-издание argumenti.ru.
Ранее президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко назвал восточное направление Подмосковья самым выгодным вариантом для покупки загородной недвижимости.