Москва выполнила годовой план по вводу жилья на 87%

Годовой план по вводу жилой недвижимости в Москве выполнен на 87%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

«Мы отмечаем беспрецедентный рост объёмов ввода недвижимости, уже значительно опережаем выполнение годового плана. Так, с начала года введено 3,4 млн кв. м жилья, что составляет 87% от плана», — уточнил он.

За семь месяцев в столице ввели 7 млн кв. м разной недвижимости, что составляет 82% от годового плана.

В частности, 1,9 млн кв. м недвижимости сдано на территориях бывших промзон, из них 750 тыс. приходится на жильё, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко назвал восточное направление Подмосковья самым выгодным вариантом для покупки загородной недвижимости.