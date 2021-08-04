Риелтор дал рекомендации по покупке дачи в Подмосковье

Президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко назвал восточное направление Подмосковья самым выгодным вариантом для покупки загородной недвижимости.

«Если рассматривать вариант 2—3 млн рублей, то по восточному направлению Московской области можно купить вполне приличную дачу с домиком в 40—50 км от Москвы», — рассказал Власенко в беседе с «Радио 1».

По его словам, на востоке Подмосковья в районе Носовихинского шоссе и посёлка им. Воровского возможно найти дачи стоимостью 1 млн рублей. Но такая низкая цена вызвана худшей транспортной доступностью, а также низкими показателями по экологической обстановке.

По мнению Власенко, по транспортными и экологическими условиям лучше всего западное направление Московской области. Однако на западе Подмосковья стоимость сотки земельного участка может достигать 1 млн рублей.

Как ранее писала газета «Известия», аналитики сообщили о подорожании квартир-студий в новостройках Москвы.