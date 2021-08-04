Риелтор дал рекомендации по покупке дачи в Подмосковье

Короткая ссылка
Президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко назвал восточное направление Подмосковья самым выгодным вариантом для покупки загородной недвижимости.
Риелтор дал рекомендации по покупке дачи в Подмосковье
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Если рассматривать вариант 2—3 млн рублей, то по восточному направлению Московской области можно купить вполне приличную дачу с домиком в 40—50 км от Москвы», — рассказал Власенко в беседе с «Радио 1».

По его словам, на востоке Подмосковья в районе Носовихинского шоссе и посёлка им. Воровского возможно найти дачи стоимостью 1 млн рублей. Но такая низкая цена вызвана худшей транспортной доступностью, а также низкими показателями по экологической обстановке.

По мнению Власенко, по транспортными и экологическими условиям лучше всего западное направление Московской области. Однако на западе Подмосковья стоимость сотки земельного участка может достигать 1 млн рублей.

Как ранее писала газета «Известия», аналитики сообщили о подорожании квартир-студий в новостройках Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить