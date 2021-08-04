Риелтор дал рекомендации по покупке дачи в Подмосковье
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- РИА Новости
«Если рассматривать вариант 2—3 млн рублей, то по восточному направлению Московской области можно купить вполне приличную дачу с домиком в 40—50 км от Москвы», — рассказал Власенко в беседе с «Радио 1».
По его словам, на востоке Подмосковья в районе Носовихинского шоссе и посёлка им. Воровского возможно найти дачи стоимостью 1 млн рублей. Но такая низкая цена вызвана худшей транспортной доступностью, а также низкими показателями по экологической обстановке.
По мнению Власенко, по транспортными и экологическими условиям лучше всего западное направление Московской области. Однако на западе Подмосковья стоимость сотки земельного участка может достигать 1 млн рублей.
Как ранее писала газета «Известия», аналитики сообщили о подорожании квартир-студий в новостройках Москвы.