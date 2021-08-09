В Крым поступило свыше 15 тысяч доз вакцин от COVID-19 «Спутник Лайт»

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В медучреждения Крыма поступило более 15 тыс. доз российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».
В Крым поступило свыше 15 тысяч доз вакцин от COVID-19 «Спутник Лайт»
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава республики.

Вакцина «Спутник Лайт» поступила во все медучреждения Крыма, где проводится иммунизация населения. Всего на территорию полуострова завезли 15 984 дозы.

«Данная вакцина рекомендуется для лиц, не привитых ранее, но переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также для граждан, ранее прошедших двукратную иммунизацию против COVID-19, в целях проведения повторной вакцинации спустя шесть месяцев после введения второго компонента прививки», — говорится в публикации.

В конце июля глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории полуострова стабилизируется.

Всего за время пандемии в Севастополе заболели 22 482 человека, из них из больниц выписали 19 346.

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