Аксёнов ответил на заявление Лукашенко о статусе Крыма
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Я считаю, что если есть желание, то никто на условия или на причины внимания не обращает. Если желания нет, то найдут ещё причины — потом скажут, ещё кто-то должен приехать», — сказал он.
Аксёнов добавил, что в Крыму всё равно рады видеть и президента Белоруссии, и глав других стран СНГ.
«Если по согласованию с нашим лидером, с Владимиром Владимировичем, будем рады, если все приедут. Приглашаем, здесь никаких вопросов нет», — заключил глава Крыма.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в Минске признают Крым российским в случае, когда «последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.