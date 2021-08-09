Аксёнов ответил на заявление Лукашенко о статусе Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания полуострова российским.
Аксёнов ответил на заявление Лукашенко о статусе Крыма
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Я считаю, что если есть желание, то никто на условия или на причины внимания не обращает. Если желания нет, то найдут ещё причины — потом скажут, ещё кто-то должен приехать», — сказал он.

Аксёнов добавил, что в Крыму всё равно рады видеть и президента Белоруссии, и глав других стран СНГ.

«Если по согласованию с нашим лидером, с Владимиром Владимировичем, будем рады, если все приедут. Приглашаем, здесь никаких вопросов нет», — заключил глава Крыма.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в Минске признают Крым российским в случае, когда «последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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