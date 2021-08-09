Аксёнов ответил на заявление Лукашенко о статусе Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об условии признания полуострова российским.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Я считаю, что если есть желание, то никто на условия или на причины внимания не обращает. Если желания нет, то найдут ещё причины — потом скажут, ещё кто-то должен приехать», — сказал он.

Аксёнов добавил, что в Крыму всё равно рады видеть и президента Белоруссии, и глав других стран СНГ.

«Если по согласованию с нашим лидером, с Владимиром Владимировичем, будем рады, если все приедут. Приглашаем, здесь никаких вопросов нет», — заключил глава Крыма.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в Минске признают Крым российским в случае, когда «последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.