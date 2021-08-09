Врач-сомнолог рассказал о способах нормализации сна

Для улучшения сна необходимо избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок, мешающих уснуть, заявил врач-сомнолог Павел Кудинов.

Об этом он сообщил в комментарии Общественной службе новостей.

По словам специалиста, для улучшения сна можно делать всё что угодно, в том числе пить ромашковый чай и травяные настои, однако начать следует с разрешения главной проблемы, связанной с тревожностью, стрессом и перегрузкой организма.

«Решается это прежде всего путём налаживания режима пробуждения. Вставать и в выходные, и в будние следует в одно и то же время... А если даже человек наладил режим сна, в распорядке дня нашёл время на физическую нагрузку и всё равно испытывает проблемы с засыпанием, то эффективность валерьяны будет явно выше, чем вишнёвого сока», — сказал он.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с Nation News дала советы по борьбе с бессонницей.