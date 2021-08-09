До конца года в Москве построят станцию БКЛ метро «Кунцевская»

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В этом году одновременно должны запуститься десять станций метро, до конца года должна быть достроена станция Большой кольцевой линии «Кунцевская», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
До конца года в Москве построят станцию БКЛ метро «Кунцевская»
  • ©mos.ru

Об этом, как сообщает kp.ru, он сказал во время осмотра строящейся станции.

«На западном участке из четырёх станций две уже запущены. Две находятся в работе и должны быть построены также до конца года. Метро «Кунцевская» — один из самых сложнейших узлов. Это крупнейший транспортно-пересадочный узел», — заявил Собянин.

Общая длина маршрута на западном участке БКЛ от станции «Хорошёвская» до станции «Кунцевская» составляет 8,1 км. До конца года планируется завершить строительство «Терехова» и «Кунцевской».

Мэр Москвы ранее заявил, что все тоннелепроходческие работы на строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить к концу 2021 года.

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