До конца года в Москве построят станцию БКЛ метро «Кунцевская»

В этом году одновременно должны запуститься десять станций метро, до конца года должна быть достроена станция Большой кольцевой линии «Кунцевская», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом, как сообщает kp.ru, он сказал во время осмотра строящейся станции.

«На западном участке из четырёх станций две уже запущены. Две находятся в работе и должны быть построены также до конца года. Метро «Кунцевская» — один из самых сложнейших узлов. Это крупнейший транспортно-пересадочный узел», — заявил Собянин.

Общая длина маршрута на западном участке БКЛ от станции «Хорошёвская» до станции «Кунцевская» составляет 8,1 км. До конца года планируется завершить строительство «Терехова» и «Кунцевской».

Мэр Москвы ранее заявил, что все тоннелепроходческие работы на строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить к концу 2021 года.