Тоннелепроходческие работы на БКЛ в Москве намерены закончить к концу года

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что все тоннелепроходческие работы на строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить к концу 2021 года.

«К концу года все 100% тоннелей будут прорыты, и одну за другой мы начинаем открывать станции», — цитирует его РИА Новости.

По словам мэра, БКЛ снизит нагрузку всех главных участков действующей Кольцевой линии метро.

«Это такая революция московского метро... создаст другие связи между районами. Мы помним, какой эффект дало МЦК. Это будет ещё больший эффект», — приводит его слова сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии Московского метрополитена установят самый длинный эскалатор. Его протяжённость составит 130 метров.