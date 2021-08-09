Путин поручил увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран СНГ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран — участниц Содружества независимых государств.
Путин поручил увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран СНГ
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано правительству России.

«В ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объёма ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции из государств — участников СНГ», — говорится в перечне.

Кабмину поручено представить доклад до 1 сентября, далее — один раз в квартал.

Ранее Путин в ходе совещания с правительством поручил активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить