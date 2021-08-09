Путин поручил увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран СНГ

Президент России Владимир Путин поручил в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран — участниц Содружества независимых государств.

Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано правительству России.

«В ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объёма ввоза на территорию России сельскохозяйственной продукции из государств — участников СНГ», — говорится в перечне.

Кабмину поручено представить доклад до 1 сентября, далее — один раз в квартал.

Ранее Путин в ходе совещания с правительством поручил активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях.