В одну из школ Нижневартовска поступило сообщение о минировании
- РИА Новости
«В одну школу города поступило сообщение о минировании. Проводится эвакуация. Письмо было доставлено на электронную почту», — сказал он в комментарии URA.RU.
В пресс-службе мэрии отметили, что аналогичные анонимные письма поступили в 32 городских учреждения. Полиция и органы местного самоуправления Нижневартовска провели необходимые оперативные мероприятия для обеспечения безопасности горожан, проводится обследование указанных объектов с привлечением кинологов.
В июле 12 столичных российских судов получили сообщения о минировании.