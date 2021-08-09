В одну из школ Нижневартовска поступило сообщение о минировании

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В одну из школ Нижневартовска на электронную почту поступило сообщение о минировании, заявил замглавы города Николай Лукаш.
В одну из школ Нижневартовска поступило сообщение о минировании
  • РИА Новости

«В одну школу города поступило сообщение о минировании. Проводится эвакуация. Письмо было доставлено на электронную почту», — сказал он в комментарии URA.RU.

В пресс-службе мэрии отметили, что аналогичные анонимные письма поступили в 32 городских учреждения. Полиция и органы местного самоуправления Нижневартовска провели необходимые оперативные мероприятия для обеспечения безопасности горожан, проводится обследование указанных объектов с привлечением кинологов.

В июле 12 столичных российских судов получили сообщения о минировании.

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