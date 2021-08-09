Власти Тюменской области поздравили жителей региона с Днём коренных народов мира

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём коренных народов мира, который отмечается 9 августа.
Власти Тюменской области поздравили жителей региона с Днём коренных народов мира
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Как отметил Моор, жители региона с уважением относятся к самобытной культуре и традициям коренных народов, которые из поколения в поколение передают свой культурный код, жизненный опыт и заветы предков.

Губернатор также поблагодарил представителей некоммерческих организаций коренных малочисленных народов за работу в том числе в области обеспечения прав таких граждан.

Ранее сообщалось, что для аборигенов ЯНАО расширили список бюджетных образовательных учреждений.

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