Власти Тюменской области поздравили жителей региона с Днём коренных народов мира
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру».
Как отметил Моор, жители региона с уважением относятся к самобытной культуре и традициям коренных народов, которые из поколения в поколение передают свой культурный код, жизненный опыт и заветы предков.
Губернатор также поблагодарил представителей некоммерческих организаций коренных малочисленных народов за работу в том числе в области обеспечения прав таких граждан.
Ранее сообщалось, что для аборигенов ЯНАО расширили список бюджетных образовательных учреждений.