Для аборигенов ЯНАО расширили список бюджетных образовательных учреждений

Абитуриенты из числа коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) смогут использовать региональный образовательный сертификат не только для поступления в Ямальский многопрофильный колледж, но и в другие учреждения профессионального образования региона.

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