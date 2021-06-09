Для аборигенов ЯНАО расширили список бюджетных образовательных учреждений

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Абитуриенты из числа коренных народов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) смогут использовать региональный образовательный сертификат не только для поступления в Ямальский многопрофильный колледж, но и в другие учреждения профессионального образования региона.
Для аборигенов ЯНАО расширили список бюджетных образовательных учреждений
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Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Воспользоваться сертификатом смогут до 75 северян из семей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционное хозяйство.

В обновлённом списке указаны Ямальский полярный агроэкономический колледж, Новоуренгойский многопрофильный колледж, Надымский профессиональный колледж.

В среднем стоимость сертификата составляет 323 тыс. рублей в год, весь период обучения оплачивается из окружного бюджета.

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