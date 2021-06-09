Для аборигенов ЯНАО расширили список бюджетных образовательных учреждений
- ©ymk-salehard.ru
Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.
Воспользоваться сертификатом смогут до 75 северян из семей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционное хозяйство.
В обновлённом списке указаны Ямальский полярный агроэкономический колледж, Новоуренгойский многопрофильный колледж, Надымский профессиональный колледж.
В среднем стоимость сертификата составляет 323 тыс. рублей в год, весь период обучения оплачивается из окружного бюджета.
Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки талантливой молодёжи.