В Самарской области задержали сбежавшего из ИВС подозреваемого

Полицейские задержали попытавшегося сбежать из изолятора временного содержания (ИВС) Средневолжского ЛУ МВД мужчину.

Об этом сообщает sova.info.

Согласно предварительной информации, мужчина сделал канат из простыней, спустился, перелез через забор и попытался скрыться на транспорте.

Правонарушителя задержали сотрудники полиции, против него возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 313 УК России («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или стражи»).

В пятницу, 6 августа, из ИВС подмосковной Истры сбежали пять человек. Одним из них является Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.