В Самарской области задержали сбежавшего из ИВС подозреваемого

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Полицейские задержали попытавшегося сбежать из изолятора временного содержания (ИВС) Средневолжского ЛУ МВД мужчину.
В Самарской области задержали сбежавшего из ИВС подозреваемого
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

Согласно предварительной информации, мужчина сделал канат из простыней, спустился, перелез через забор и попытался скрыться на транспорте.

Правонарушителя задержали сотрудники полиции, против него возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 313 УК России («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или стражи»). 

В пятницу, 6 августа, из ИВС подмосковной Истры сбежали пять человек. Одним из них является Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.

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