В ФМБА заявили, что дефицита донорской крови и её компонентов в России нет

Дефицита донорской крови и её компонентов в России нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и её компонентов», — отметили в ведомстве.

В ФМБА уточнили, что, по данным на 9 августа, общий объём свежезамороженной плазмы с антителами к COVID-19, находящийся на хранении в учреждениях службы крови России, превышает 12 тыс. литров.

Ранее руководитель Городского центра детской трансфузиологии Морозовской ДГКБ, врач Дана Павлова рассказала о пользе донорства крови.

В беседе с НСН она выразила мнение, что сдача крови — как тренировка для спортсмена, так как это стимулирует сердечно-сосудистую систему, кроветворение, иммунитет.

Как отметила Павлова, вреда для здоровья донора нет, если не скрывать подробностей о своём самочувствии.

Также анестезиолог-реаниматолог Наталья Черняева в беседе с Nation News рассказала о перспективах использования донорской крови вакцинированных от коронавируса и переболевших COVID-19.