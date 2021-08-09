В ФМБА заявили, что дефицита донорской крови и её компонентов в России нет
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- РИА Новости
«ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и её компонентов», — отметили в ведомстве.
В ФМБА уточнили, что, по данным на 9 августа, общий объём свежезамороженной плазмы с антителами к COVID-19, находящийся на хранении в учреждениях службы крови России, превышает 12 тыс. литров.
Ранее руководитель Городского центра детской трансфузиологии Морозовской ДГКБ, врач Дана Павлова рассказала о пользе донорства крови.
В беседе с НСН она выразила мнение, что сдача крови — как тренировка для спортсмена, так как это стимулирует сердечно-сосудистую систему, кроветворение, иммунитет.
Как отметила Павлова, вреда для здоровья донора нет, если не скрывать подробностей о своём самочувствии.
Также анестезиолог-реаниматолог Наталья Черняева в беседе с Nation News рассказала о перспективах использования донорской крови вакцинированных от коронавируса и переболевших COVID-19.