В Ульяновской области ожидается до +38 °С

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По прогнозам синоптиков, рабочая неделя в Ульяновской области будет жаркой — в период с 10 по 13 августа ожидается до +38 °С.
В Ульяновской области ожидается до +38 °С
  • Reuters

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные Приволжского УГМС.

В период с 10 по 13 августа температура воздуха в регионе составит +33...+38 °С. В связи с этим в Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в ряде регионов страны ожидается аномальная жара до +40 °С.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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