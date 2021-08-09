В Ульяновской области ожидается до +38 °С
- Reuters
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные Приволжского УГМС.
В период с 10 по 13 августа температура воздуха в регионе составит +33...+38 °С. В связи с этим в Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в ряде регионов страны ожидается аномальная жара до +40 °С.
Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.