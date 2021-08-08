В ряде регионов России ожидается аномальная жара до +40 °С

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Аномальная жара до +40 °С ожидается в ряде регионов России в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Об этом сообщает ТАСС.

«В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на семь-восемь градусов выше нормы. Будет сильная жара до +36...+37 °С. Такая жара там будет минимум до 9 августа. Если она задержится ещё на пару дней, то будет уже волна тепла», — сказал Вильфанд.

В то же время на юге России — в Краснодарском крае, Ставроролье и Крыму, — ожидается не менее жаркая погода до +38 °С. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура может достигнуть +40 °С. 

«В Поволжье везде температура выше +30 °С прогнозируется, а в Самарской области — до +36...+38 °С, в Татарстане — до +35 °С, в Оренбургской области — до +36 °С, ко вторнику потеплеет до +39 °С даже», — добавил синоптик.

Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский ранее заявил, что Россия как страна, которая расположена в умеренных широтах Северного полушария, одной из первых столкнётся с волнами жары.

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