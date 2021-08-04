В Институте физики атмосферы дали прогноз по изменению климата в России

Старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский дал прогноз по изменению климата в России.

«Россия как страна, которая расположена в умеренных широтах Северного полушария, одной из первых столкнётся с волнами жары. И в принципе, мы это уже видим: это и рекордно жаркий 2010 год, и жара в разные годы в Якутии и на юге Сибири, и этот год в Москве, где июнь поставил абсолютный рекорд по теплу», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, одним из основных негативных последствий волн жары окажутся тёплые ночи, причём особенно тяжело это явление будут чувствовать в городах.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.