Шахрай предложил создать музей имени Сергея Ковалёва
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Там надо делать памятную доску, там надо делать музей Ковалёва, пока есть возможность сохранить вещи, рукописи, фотографии, видео. И как раз фотографии и видео — это, наверное, самое яркое. Всё это легко цифруется и будет жить в интернете», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, как отметил Шахрай, можно создать и сайт с работами Ковалёва — он мог бы стать площадкой для дискуссий.
Ранее стало известно, что советский диссидент, учёный-биолог Сергей Ковалёв скончался на 92-м году жизни.