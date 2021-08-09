Шахрай предложил создать музей имени Сергея Ковалёва

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Один из авторов действующей Конституции России Сергей Шахрай предложил создать музей имени правозащитника Сергея Ковалёва в офисе уполномоченного по правам человека.
Шахрай предложил создать музей имени Сергея Ковалёва
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Там надо делать памятную доску, там надо делать музей Ковалёва, пока есть возможность сохранить вещи, рукописи, фотографии, видео. И как раз фотографии и видео — это, наверное, самое яркое. Всё это легко цифруется и будет жить в интернете», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, как отметил Шахрай, можно создать и сайт с работами Ковалёва — он мог бы стать площадкой для дискуссий.

Ранее стало известно, что советский диссидент, учёный-биолог Сергей Ковалёв скончался на 92-м году жизни.

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