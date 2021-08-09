Умер учёный-биолог и советский диссидент Сергей Ковалёв

Советский диссидент, учёный-биолог Сергей Ковалёв скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook его сын Иван Ковалёв.

«Отец умер сегодня во сне — ранним утром 9 августа», — приводит его заявление ТАСС.

Также об этом сообщил председатель совета правозащитного центра «Мемориал»* Александр Черкасов.

«Сергей Адамович Ковалёв умер во сне на рассвете, в пятом часу утра. На 92-м году жизни», — сказал он Интерфаксу.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.