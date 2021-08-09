В России отмечен рост спроса на инструменты для дома

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В России отмечен рост спроса на товары для ремонта, в частности инструменты для дачи и сада.
В России отмечен рост спроса на инструменты для дома
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование компании «AliExpress Россия».

В июле по сравнению с показателями 2020 года почти в два раза вырос спрос на покупку электродрелей.

Среди самых распространённых товаров этой категории — дрели-шуруповёрты и перфораторы по цене в пределах от 1 тыс. до 4 тыс. рублей. Также популярностью начали пользоваться инструменты для дачи и сада: спрос на газонокосилки вырос в три раза, а на электрические триммеры для травы — в восемь.

«Также россияне начали активно покупать мебель для обустройства дома — эта категория выросла в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особой популярностью пользуются офисные стулья — спрос на них в июле 2021 года увеличился в десять раз», — говорится в публикации.

В июне 2021 года аномальная жара в Центральной России привела к росту спроса на кондиционеры и вентиляторы.

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