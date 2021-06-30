Ретейлеры заявили о росте спроса на кондиционеры и вентиляторы на фоне жары в Центральной России

Аномальная жара в Центральной России привела к росту спроса на кондиционеры и вентиляторы, заявили ретейлеры бытовой техники.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В «Ситилинке» заявили, что продажи мобильных кондиционеров выросли в 14 раз с середины прошлого месяца по сравнению с его началом. Спрос на вентиляторы оказался выше в восемь раз, на сплит-системы — в 15.

В группе «М.Видео — Эльдорадо» отметили, что продажи техники для охлаждения воздуха увеличились вдвое, спрос при онлайн-заказах показал рост более чем в три раза.

В AliExpress локальные продажи климатической техники выросли в четыре раза по сравнению с 2020 годом.

В YouDo рассказали, что спрос на установку и ремонт климатической техники в период наиболее жарких дней (19—28 июня) вырос в 13 раз по сравнению с 9—18 июня.

Ранее главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова в беседе с kp.ru рассказала, как избежать солнечного удара.