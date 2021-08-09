Юрист прокомментировал возможные последствия в случае возвращения Соболь в Россию
По его словам, для заключения Соболь нет правовых оснований — решение об ограничении её свободы ещё не вступило в силу.
«Реальное лишение свободы грозит только тем нарушителям, которые были признаны злостными. Это прописано в статье 58 УИК России», — пояснил Денис Никитин.
Он подчеркнул, что злостным нарушителем Любовь Соболь могут признать только за повторное нарушение, после предупреждения, а предупреждение могут вынести только после вступления решения суда в силу.
«У Соболь же есть ещё четыре дня до этого момента. На обжалование приговора по закону даётся десять дней с момента оглашения приговора суда», — добавил адвокат.
По словам политолога Сергея Карнаухова, Любовь Соболь воспользовалась этой паузой и «хорошо понимает», что ей нечего в ближайшие дни опасаться на родине.
«Никакого лишения свободы она не получит. Это она хорошо понимает, а потому ей плевать», — пояснил Сергей Карнаухов.
По данным источника RT в правоохранительных органах, на имя гражданки России Любови Соболь уже приобретены билеты обратно в Москву.
Ранее RT сообщал, что Соболь вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул. По словам источника, в России у бывшего юриста ФБК* остался ребёнок.
3 августа Преображенский суд Москвы приговорил экс-сотрудника ФБК Любовь Соболь к 1,6 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в столице.
После вступления приговора в силу осуждённая не сможет покидать жилище с 22:00 до 06:00. Также ей запрещено посещать массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области. Кроме того, она обязана отмечаться в инспекции три раза в месяц.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.