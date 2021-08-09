Юрист прокомментировал возможные последствия в случае возвращения Соболь в Россию

Соратнице Алексея Навального Любови Соболь не грозят никакие санкции после возвращения в Россию. Об этом в беседе с RТ заявил юрист правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин.

По его словам, для заключения Соболь нет правовых оснований — решение об ограничении её свободы ещё не вступило в силу.

«Реальное лишение свободы грозит только тем нарушителям, которые были признаны злостными. Это прописано в статье 58 УИК России», — пояснил Денис Никитин.

Он подчеркнул, что злостным нарушителем Любовь Соболь могут признать только за повторное нарушение, после предупреждения, а предупреждение могут вынести только после вступления решения суда в силу.

«У Соболь же есть ещё четыре дня до этого момента. На обжалование приговора по закону даётся десять дней с момента оглашения приговора суда», — добавил адвокат.

По словам политолога Сергея Карнаухова, Любовь Соболь воспользовалась этой паузой и «хорошо понимает», что ей нечего в ближайшие дни опасаться на родине.

«Никакого лишения свободы она не получит. Это она хорошо понимает, а потому ей плевать», — пояснил Сергей Карнаухов.

По данным источника RT в правоохранительных органах, на имя гражданки России Любови Соболь уже приобретены билеты обратно в Москву.

Ранее RT сообщал, что Соболь вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул. По словам источника, в России у бывшего юриста ФБК* остался ребёнок.

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил экс-сотрудника ФБК Любовь Соболь к 1,6 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в столице.

После вступления приговора в силу осуждённая не сможет покидать жилище с 22:00 до 06:00. Также ей запрещено посещать массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области. Кроме того, она обязана отмечаться в инспекции три раза в месяц.



* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.