Оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке

В России утвердили порядок въезда иностранных граждан — участников VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт 2—4 сентября во Владивостоке.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Основанием для получения иностранными гражданами визы в Россию может быть приглашение на форум: с ним участники могут в день обращения оформить краткосрочную визу для въезда на территорию государства в российских консульствах за рубежом. Карантин после прибытия в Россию участникам ВЭФ-2021 не нужен.

При пересечении границы необходимо иметь при себе загранпаспорт, визу и документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию. При посадке в самолёт необходимо предъявить копию письма — приглашения на ВЭФ-2021 или письма о визовой поддержке.

В международном аэропорту Владивостока 9 августа заявили о начале подготовки к приёму гостей и участников VI Восточного экономического форума.