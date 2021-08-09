Оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке

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В России утвердили порядок въезда иностранных граждан — участников VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт 2—4 сентября во Владивостоке.
Оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Основанием для получения иностранными гражданами визы в Россию может быть приглашение на форум: с ним участники могут в день обращения оформить краткосрочную визу для въезда на территорию государства в российских консульствах за рубежом. Карантин после прибытия в Россию участникам ВЭФ-2021 не нужен.

При пересечении границы необходимо иметь при себе загранпаспорт, визу и документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию. При посадке в самолёт необходимо предъявить копию письма — приглашения на ВЭФ-2021 или письма о визовой поддержке.

В международном аэропорту Владивостока 9 августа заявили о начале подготовки к приёму гостей и участников VI Восточного экономического форума.

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