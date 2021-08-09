В Совфеде прокомментировали рекомендации по переводу непривитых студентов на удалёнку

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Ангелина Шурпина, Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT сообщение, что Министерство науки и высшего образования России рекомендовало перевести не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на удалённый формат обучения.
В Совфеде прокомментировали рекомендации по переводу непривитых студентов на удалёнку
  • Reuters

«Сейчас очень важно сделать акцент на вакцинации и на соблюдении всех мер и рекомендаций и Роспотребнадзора, и Министерства здравоохранения», — подчеркнула она.

При этом парламентарий заявила о необходимости использования разъяснительной работы, которая бы побуждала молодых людей вакцинироваться до начала учебного года.

«И здесь важно привлекать и традиционные СМИ, но очень важна и работа в соцсетях. Мы видим, насколько, к сожалению, агрессивно развернулась антипрививочная кампания, в том числе с использованием современных методов коммуникации», — добавила Гумерова.

По словам сенатора, можно было бы привлекать кумиров молодёжи, известных спортсменов, блогеров, деятелей культуры и науки к разъяснениям о важности вакцинации.

Ранее Министерство науки и высшего образования России рекомендовало перевести не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на удалённый формат обучения.

Отмечается, что решение о переводе на удалёнку должно приниматься с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте России. 

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