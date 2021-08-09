Более 560 тысяч граждан привились от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва»

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Более 560 тыс. граждан сделали первую прививку от коронавируса в павильонах «Здоровая Москва», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Более 560 тысяч граждан привились от COVID-19 в павильонах «Здоровая Москва»
  • © Ю. Иванко / Mos.ru

«В этом году павильоны «Здоровая Москва» открылись 11 мая. За полтора месяца работы в них успели проверить здоровье порядка 120 тыс. москвичей. Однако в связи с подъёмом заболеваемости COVID-19 с 21 июня павильоны были временно перепрофилированы в пункты массовой вакцинации... Первую прививку в павильонах сделали более 560 тыс. москвичей», — написал Собянин в своём блоге.

Ещё 8 тыс. человек прошли повторную вакцинацию «Спутником Лайт», добавил он.

Ранее сообщалось, что в поликлиниках Москвы заработали точки выдачи коробок здоровья прошедшим вакцинацию пожилым людям.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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