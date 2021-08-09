Россияне сократили траты на ритуальные услуги

По данным Росстата, в первом полугодии смертность в России выросла на 16%, в то время как совокупная выручка ритуальных агентств — на 9%.

Как передаёт «Коммерсантъ», население, особенно в регионах, стало экономить на дополнительных и мемориальных расходах.

По сравнению со вторым полугодием прошлого года выручка уменьшилась на 1%.

«Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. руб.», — заявил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов, отметив, что россияне из-за снижения доходов экономят на дополнительных погребальных услугах.

В свою очередь, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин сообщил, что жители страны стали чаще выбирать кремацию, которая стоит примерно на 40% дешевле, чем традиционные похороны.

В марте стало известно, что единая ритуальная база Москвы будет доступна пользователям портала mos.ru.