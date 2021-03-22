Единая ритуальная база Москвы будет доступна пользователям портала mos.ru
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Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».
По его словам, на данный момент уже завершён этап оцифровки данных обо всех захороненных на московских кладбищах. Это 7 млн записей, содержавшихся ранее в нескольких тысячах книг, уточнил Екимов.
«Мы функционируем на площадке mos.ru. Вопрос зеркализации этого функционала на другой госплощадке исключительно технический. Первичное значение имеет оцифровка этого массива, который ранее находился исключительно в ненадёжном бумажном формате», — подчеркнул Екимов.
Кроме того, на пяти столичных кладбищах прошла полная инвентаризация всех мест захоронения, что позволит в онлайн-режиме отслеживать наличие свободных участков на столичных кладбищах.
В декабре 2020 года сообщалось о внесённом на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекте, которым предлагается оставить на рынке ритуальных услуг только компании и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор с муниципалитетами.