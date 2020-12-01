В России могут снизиться цены на ритуальные услуги
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- РИА Новости
По словам депутата, данный документ повысит конкуренцию среди ритуальных контор и может привести к снижению стоимости похоронных услуг.
«Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле. Также мы хотим установить, что работать на этом рынке смогут только ритуальные конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления», — рассказал Жарков «Парламентской газете».
По его словам, также вводится запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти.
«Хотим сделать более чёткой процедуру приема заказов на организацию похорон. Считаю, что это следует делать через специальные государственные диспетчерские центры. Требования к ритуальным компаниям будут установлены на государственном уровне. Они, например, должны иметь специальное оборудование, помещения», — добавил он.
Депутат подчеркнул, что если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли, это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь.
В июле 2019 года сообщалось, что в России впервые введён ГОСТ по оказанию услуг организаторов похорон. Он вступил в силу с 1 ноября 2019 года.
Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Согласно документу, организатор похорон должен иметь среднее профессиональное образование, а также пройти дополнительную программу переподготовки в области оказания похоронных услуг.
При этом опыт работы у организаторов похорон в специализированных структурах должен быть не менее двух лет.
Кроме стандартных способов обращения к организатору похорон (телефонный звонок, личное обращение и так далее), заказчик сможет оформить заказ с помощью мессенджеров и социальных сетей, уточняется в ГОСТе.
В тексте стандарта также отмечается, что пункты приёма заказов на организацию похорон не должны располагаться в медицинских организациях, в том числе в моргах, без официального разрешения.